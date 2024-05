Barclays Capital: Fresenius SE-Aktie erhält Overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius nach dem angekündigten Verkauf der Kontrollmehrheit von Reha-Kliniken an PAI Partners auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Diese erneute Veräußerung von Vermögenswerten sei ein weiterer Beweis dafür, dass der Vorstandsvorsitzende Michael Sen die Verschlankung des Medizinkonzerns vorantreibe, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Transaktion dürfte die Profitabilität von Fresenius etwas erhöhen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Fresenius SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 12:12 Uhr ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 28,26 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 23,85 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 210 107 Fresenius SE-Aktien gehandelt. Auf Jahressicht 2024 kletterte das Papier um 0,7 Prozent. Voraussichtlich am 08.05.2024 wird Fresenius SE Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q1 2024 gewähren.

