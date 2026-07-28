Barclays Aktie
WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
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28.07.2026 08:30:40
Barclays profits boosted by market volatility gains
UK bank’s quarterly earnings rise 31% to £3.3bnWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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