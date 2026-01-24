BASF Aktie

24.01.2026 09:58:00

BASF streicht Hunderte Millionen Euro Steuergeld ein

Die BASF-Tochter Wintershall bekam 2016 Garantien vom Bund, um in Russland Gas zu fördern. Im Ukrainekrieg wurde die Firma enteignet. Die Entschädigung dafür tragen nun die deutschen Steuerzahler.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
