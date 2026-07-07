Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
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07.07.2026 21:03:26
Bayer: Why so many Roundup weedkiller lawsuits?
Bayer was sued for failing to add cancer warnings to its controversial pesticide Roundup when US regulators opposed adding one. DW asks if the latest Supreme Court win will shield the chemical giant from paying billions.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Bayer
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07.07.26
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07.07.26
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06.07.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt letztendlich (finanzen.at)
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06.07.26
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Analysen zu Bayer
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.07.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.07.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|08.07.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.07.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|26.06.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
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|07.07.26
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|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
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