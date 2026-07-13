Bayer Aktie
|49,85EUR
|-0,19EUR
|-0,38%
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Nach dem positiven Urteil des Supreme Court der USA liege der Fokus nun auf den nächsten Schritten im Gesamtkomplex Glyphosat, schrieb Matthew Weston am Freitag. Spannend werde jetzt die Anhörung für eine endgültige Genehmigung eines Sammelvergleichs am 19. August./rob/niw/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 16:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Buy
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
52,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
50,22 €
|
Abst. Kursziel*:
3,54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
49,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,31%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
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|Bayer Buy
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|07:00
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.07.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:27
|Bayer Buy
|UBS AG
|07:00
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.07.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:27
|Bayer Buy
|UBS AG
|08.07.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.07.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|07:00
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.06.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.06.26
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|49,86
|-0,36%
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|15:34
|Nike Outperform
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|14:35
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|14:35
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|14:28
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:24
|United Internet Buy
|UBS AG
|13:23
|1&1 Neutral
|UBS AG
|13:23
|freenet Neutral
|UBS AG
|13:16
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|13:13
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|13:04
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:04
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|13:03
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13:02
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|12:58
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|12:41
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12:40
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|12:37
|GSK Neutral
|UBS AG
|12:34
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|12:33
|Diageo Neutral
|UBS AG
|12:32
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|12:30
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|12:29
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|12:28
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Bayer Buy
|UBS AG
|11:58
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|11:57
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|11:42
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|11:36
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|11:35
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|11:33
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11:32
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11:17
|Santander Buy
|UBS AG
|11:05
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11:05
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|11:04
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|10:20
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:19
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:02
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|09:59
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Diageo Buy
|Deutsche Bank AG
|09:32
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|09:24
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|09:15
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:52
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|08:15
|SAP Buy
|UBS AG
|07:48
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:30
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
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