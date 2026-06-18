Bayer Aktie
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WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Michael Leuchten bezog sich am Mittwoch auf die Zurückverweisung des US-Vergleichs des Agrarchemiekonzerns um den Unkrautvernichter Glyphosat an ein Gericht in Missouri. Die anhaltenden Auseinandersetzungen zwischen Befürwortern und Gegnern des Vergleichs zeigten, dass die juristische Aufarbeitung alles andere als reibungslos verlaufe. Das Urteil des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten bis Mitte des Jahres bleibe der wichtigste Dreh- und Angelpunkt./rob/la/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 13:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 13:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Hold
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
37,91 €
|
Abst. Kursziel*:
5,51%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
38,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,71%
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bayer
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17.06.26
|Bayer erleichtert: Richter schickt US-Sammelvergleich zurück in Bundesstaat (dpa-AFX)
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|Gewinne in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
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