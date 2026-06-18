NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Michael Leuchten bezog sich am Mittwoch auf die Zurückverweisung des US-Vergleichs des Agrarchemiekonzerns um den Unkrautvernichter Glyphosat an ein Gericht in Missouri. Die anhaltenden Auseinandersetzungen zwischen Befürwortern und Gegnern des Vergleichs zeigten, dass die juristische Aufarbeitung alles andere als reibungslos verlaufe. Das Urteil des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten bis Mitte des Jahres bleibe der wichtigste Dreh- und Angelpunkt./rob/la/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 13:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 13:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.