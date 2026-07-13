Bayer Aktie
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WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Bayer mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Nach dem positiven Urteil des Obersten Gerichts der USA zu den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten habe es viele Frage zu einer Aufspaltung des Konzerns gegeben, schrieb Michael Leuchten am Sonntag. Er sieht zwar keinen Sinn darin, ein Pharma- und ein Agrarchemiegeschäft - wie bei Bayer - in einem Konglomerat zu vereinen. Doch die hohe Verschuldung und die deutlichen Mittelabflüsse schränkten die Optionen des Unternehmens ein. Vor weiteren Schritten sei eine Stärkung der Bilanz sowie des Pharmageschäfts erforderlich./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Hold
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Unternehmen:
Bayer
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
46,00 €
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
50,18 €
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Abst. Kursziel*:
-8,33%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
49,60 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-7,26%
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Analyst Name::
Michael Leuchten
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KGV*:
-
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