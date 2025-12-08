Bayer Aktie
|34,82EUR
|1,46EUR
|4,38%
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Bayer von 25 auf 50 Euro verdoppelt und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Papiere der Leverkusener zählen neben Astrazeneca und Novartis zu den Branchenfavoriten des Analysten Richard Vosser, wie er am Montag in seinem Ausblick auf 2026 für die europäische Pharmabranche schrieb. Bei Bayer bessere sich die Geschäftslage und obendrein bestehe die Chance auf eine Eindämmung der negativen Folgen aus den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
33,34 €
|
Abst. Kursziel*:
49,97%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
34,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43,60%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
