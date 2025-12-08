Bayer Aktie

34,82EUR 1,46EUR 4,38%
Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

08.12.2025 07:34:27

Bayer Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Bayer von 25 auf 50 Euro verdoppelt und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Papiere der Leverkusener zählen neben Astrazeneca und Novartis zu den Branchenfavoriten des Analysten Richard Vosser, wie er am Montag in seinem Ausblick auf 2026 für die europäische Pharmabranche schrieb. Bei Bayer bessere sich die Geschäftslage und obendrein bestehe die Chance auf eine Eindämmung der negativen Folgen aus den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bayer Overweight
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
33,34 € 		Abst. Kursziel*:
49,97%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
34,82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
43,60%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Bayermehr Nachrichten