Bayer Aktie
|30,54EUR
|0,24EUR
|0,78%
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 34,50 auf 38,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den positiven Studienergebnissen des Gerinnungshemmers Asundexian sieht Analyst James Quigley aktuell ein positives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken vor anstehenden Neuigkeiten zum Glyphosat-Rechtsstreit. Die Aussichten für den Pharmabereich der Leverkusener hätten sich nach dem Asundexian-Erfolg in der Schlaganfall-Prävention massiv gebessert, schrieb der Experte am Donnerstag./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 06:05 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Buy
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
38,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
30,39 €
|
Abst. Kursziel*:
26,69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
30,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,08%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
Analysen zu Bayermehr Analysen
|07:32
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|30,41
|0,36%
