30,54EUR
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

27.11.2025 07:32:28

Bayer Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 34,50 auf 38,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den positiven Studienergebnissen des Gerinnungshemmers Asundexian sieht Analyst James Quigley aktuell ein positives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken vor anstehenden Neuigkeiten zum Glyphosat-Rechtsstreit. Die Aussichten für den Pharmabereich der Leverkusener hätten sich nach dem Asundexian-Erfolg in der Schlaganfall-Prävention massiv gebessert, schrieb der Experte am Donnerstag./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 06:05 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bayer Buy
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
38,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
30,39 € 		Abst. Kursziel*:
26,69%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
30,54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,08%
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:32 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.11.25 Bayer Kaufen DZ BANK
25.11.25 Bayer Neutral UBS AG
24.11.25 Bayer Equal Weight Barclays Capital
24.11.25 Bayer Market-Perform Bernstein Research
