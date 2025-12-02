Bayer Aktie

34,12EUR 3,86EUR 12,74%
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

02.12.2025 15:57:02

Bayer Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Charles Pitman-King bezog in einer am Dienstag vorliegenden Studie Stellung dazu, dass der "oberste Anwalt" der US-Regierung dem Supreme Court dazu rät, ein Glyphosat-Urteil gegen Bayer zur Prüfung anzunehmen. Er sieht darin einen weiteren positiven Schritt für den Chemie- und Pharmakonzern. Sollte das höchste US-Gericht dem folgen, wäre dies von Vorteil für die Strategie, die Rechtsstreitigkeiten bis Ende 2026 deutlich einzudämmen. Eine endgültige Entscheidung erwartet er bis spätestens im Juni 2026./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 08:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 08:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

