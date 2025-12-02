Bayer Aktie
|34,12EUR
|3,86EUR
|12,74%
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Charles Pitman-King bezog in einer am Dienstag vorliegenden Studie Stellung dazu, dass der "oberste Anwalt" der US-Regierung dem Supreme Court dazu rät, ein Glyphosat-Urteil gegen Bayer zur Prüfung anzunehmen. Er sieht darin einen weiteren positiven Schritt für den Chemie- und Pharmakonzern. Sollte das höchste US-Gericht dem folgen, wäre dies von Vorteil für die Strategie, die Rechtsstreitigkeiten bis Ende 2026 deutlich einzudämmen. Eine endgültige Entscheidung erwartet er bis spätestens im Juni 2026./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 08:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 08:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Equal Weight
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
34,26 €
|
Abst. Kursziel*:
-12,45%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
34,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12,06%
|
Analyst Name::
Charles Pitman-King
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bayermehr Nachrichten
|
15:59
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag in Grün (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel: LUS-DAX am Dienstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
15:59
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich am Dienstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
12:34
|Bayer-Analyse: Aktie von DZ BANK mit Kaufen bewertet (finanzen.at)
|
12:27
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Frankfurt: DAX steigt am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel: LUS-DAX am Dienstagmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12:24
|US government backs Bayer bid to curb Roundup claims (Financial Times)