Bayer-Aktie: UBS AG vergibt Neutral

Die Schweizer Großbank UBS hat Bayer nach einem negativen Gerichtsurteil auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern werde zwar gegen alle in erster Instanz verlorenen Prozesse Berufung einlegen, um die Zahlung mindestens zu reduzieren, schrieb Analyst Jo Walton in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies auf die drohende, bisher höchste Schadenersatz-Zahlung in Prozessen um glyphosathaltige Unkrautvernichter. Dennoch sieht er das Risiko, dass höhere Rückstellungen nötig werden. Dazu kämen die Herausforderungen durch die unproduktiven Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie hohe Risiken durch Nachahmerprodukte im Pharmageschäft./gl/ajx





Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Bayer-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Bayer-Aktie notierte um 11:42 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,8 Prozent auf 30,77 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 10,52 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3 861 263 Bayer-Aktien. Das Papier büßte seit Anfang des Jahres 2024 8,5 Prozent ein. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2023 wird Bayer voraussichtlich am 05.03.2024 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2024 / 01:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2024 / 01:32 / GMT



