WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

Aktie bewertet 19.01.2026 10:04:47

Bayer-Analyse: Aktie von UBS AG mit Neutral bewertet

Bayer-Analyse: Aktie von UBS AG mit Neutral bewertet

Das Bayer-Papier wurde von UBS AG-Analyst Matthew Weston genauer unter die Lupe genommen.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Dass der Oberste Gerichtshof der USA den Glyphosat-Fall "Durnell" nun tatsächlich zur Prüfung angenommen habe, sei sehr wahrscheinlich gewesen, schrieb Matthew Weston am Montagmorgen. Er verwies auf die jüngste Erholungsrally der Aktien. Auch mit einer für Bayer positiven Entscheidung des Supreme Court wäre die Glyphosat-Causa insgesamt noch nicht abgehakt. Weston kann sich aber vorstellen, dass vor dem Richterspruch im Juni Vergleiche Fahrt aufnehmen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Bayer-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 09:48 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 7,1 Prozent auf 44,48 EUR zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 28,05 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten 1 844 257 Bayer-Aktien den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 20,2 Prozent nach oben. Am 25.02.2026 werden die Kennzahlen für Q4 2025 voraussichtlich präsentiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 06:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 06:36 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bayer 44,38 0,70%

