Bayer entlässt die meisten Mitarbeiter der internen Beratungssparte

Von Nina Kienle

MÜNCHEN (Dow Jones)--Die von Bayer geplante Schließung seiner Inhouse-Beratung Bayer Business Consulting hat zur Folge, dass die meisten der 200 Beschäftigten ihren Arbeitsplatz verlieren. Das bestätigte ein Konzernsprecher am Mittwoch. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern hatte am Dienstag mitgeteilt, dass er Büros in Deutschland, den USA, Brasilien, China und Singapur schließen werde.

Bayer will ab 2026 die Kosten um 2,0 Milliarden Euro senken, was etwa einem Fünftel des für 2024 geplanten operativen Gewinns entspricht.

Das Handelsblatt hatte zuerst über den Stellenabbau in der Consulting-Sparte berichtet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2024 10:23 ET (15:23 GMT)