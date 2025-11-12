Bayer Aktie

28,64EUR 1,25EUR 4,54%
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

12.11.2025 11:33:12

Bayer Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Neutral" belassen. Auch angesichts des Agrargeschäfts habe der Konzern alles in allem stark abgeschnitten, schrieb Richard Vosser am Mittwoch. Der Experte verwies aber auch auf die Umsatzeinbußen des Augenmedikamentes Eylea, die die Aktionärsfreude etwas dämpfen könnten./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:41 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bayer Neutral
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
28,55 € 		Abst. Kursziel*:
-12,43%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
28,64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12,71%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

