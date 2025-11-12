Bayer Aktie

29,07EUR 1,68EUR 6,11%
Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
12.11.2025 12:01:41

Bayer Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern habe beim Umsatz die Markterwartung erfüllt, schrieb Florent Cespedes am Mittwoch. Kurzfristig sei das Umfeld für die Leverkusener weiter schwierig. Der Experte verwies auf Preisdruck im Pflanzenschutzgeschäft, Sorgen bezüglich der Rechtsstreitigkeiten in den USA rund um Glyphosat und die Unsicherheit hinsichtlich des langfristigen Wachstums der Pharmasparte nach Ablauf des Patents für den Blutverdünner Xarelto./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:57 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bayer Market-Perform
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
28,55 € 		Abst. Kursziel*:
5,08%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
29,07 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,20%
Analyst Name::
Florent Cespedes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Bayermehr Nachrichten