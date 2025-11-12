Bayer Aktie

29,07EUR 1,68EUR 6,11%
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

12.11.2025 12:09:28

Bayer Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des Pharma und Agrarchemiekonzerns hätten die Konsensprognosen deutlich übertroffen, schrieb Falko Friedrichs am Mittwoch. Dies sei hauptsächlich der unerwartet starken Performance der Sparte Crop Science geschuldet. Allerdings seien auch die Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten gestiegen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 10:32 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bayer Hold
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
23,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
28,55 € 		Abst. Kursziel*:
-19,44%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
29,07 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-20,88%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

