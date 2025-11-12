Bayer Aktie
|29,07EUR
|1,68EUR
|6,11%
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege um 18 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Chris Counihan in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Profitiert habe der Pharma- und Agrarchemiekonzern vor allem von der Agrarsparte./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Hold
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
25,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
28,55 €
|
Abst. Kursziel*:
-12,43%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
29,07 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14,00%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
