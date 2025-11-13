Bayer Aktie
|29,00EUR
|0,04EUR
|0,12%
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer von 26 auf 30,40 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Es gebe "Anzeichen der Heilung", betitelte Sebastian Bray seine Nachschau der Zahlen am Mittwochabend. Am Markt scheine man der pharmazeutischen Produktpalette einen Vertrauensvorschuss zu geben, und Personalkürzungen machten sich allmählich in puncto Profitabilität bemerkbar./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 21:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
