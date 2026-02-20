BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|
20.02.2026 14:16:32
BBVA filing 2025
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) filed on February 20, 2026 with the Securities and Exchange Commission BBVA´s Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2025.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
