BBVA Aktie
|18,80EUR
|0,57EUR
|3,10%
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
30.04.2026 13:01:33
BBVA Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BBVA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen dank starken Handelsgeschäfts übertroffen, schrieb Ignacio Cerezo am Donnerstag nach dem Bericht./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Neutral
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Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
20,50 €
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
18,74 €
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Abst. Kursziel*:
9,39%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
18,80 €
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Abst. Kursziel aktuell:
9,07%
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Analyst Name::
Ignacio Cerezo
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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