ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BBVA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen dank starken Handelsgeschäfts übertroffen, schrieb Ignacio Cerezo am Donnerstag nach dem Bericht./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:39 / GMT



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