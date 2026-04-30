BBVA Aktie

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WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

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30.04.2026 13:01:33

BBVA Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BBVA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen dank starken Handelsgeschäfts übertroffen, schrieb Ignacio Cerezo am Donnerstag nach dem Bericht./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Neutral
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
20,50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
18,74 € 		Abst. Kursziel*:
9,39%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
18,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,07%
Analyst Name::
Ignacio Cerezo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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