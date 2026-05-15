BBVA Aktie

18,82EUR -0,04EUR -0,21%
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WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

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15.05.2026 06:21:38

BBVA Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BBVA von 23,60 auf 23,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Marta Sanchez Romero hob am Donnerstag ihre Gewinnerwartungen für die spanische Bank infolge deren jüngster Quartalszahlen etwas an. Bei der Bewertung der Aktie spielen aber auch noch andere Faktoren eine Rolle./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 22:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 22:49 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Overweight
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
23,40 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
18,95 € 		Abst. Kursziel*:
23,48%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
18,82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,37%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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