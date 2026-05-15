NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BBVA von 23,60 auf 23,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Marta Sanchez Romero hob am Donnerstag ihre Gewinnerwartungen für die spanische Bank infolge deren jüngster Quartalszahlen etwas an. Bei der Bewertung der Aktie spielen aber auch noch andere Faktoren eine Rolle./mis/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 22:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 22:49 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.