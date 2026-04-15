BBVA Aktie

19,77EUR -0,27EUR -1,35%
BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

15.04.2026 17:29:08

BBVA Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BBVA von 23,30 auf 23,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Marta Sanchez Romero gab am Mittwoch ihrem Bewertungsmodell für die Aktie der spanischen Bank vor den Quartalszahlen den letzten Feinschliff. Die Anhebung des Kursziels begründete sie mit einer stärkeren Kernkapitalquote als gedacht. Das Chance/Risiko-Verhältnis hält sie für attraktiv./rob/ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:43 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Overweight
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
23,60 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
20,20 € 		Abst. Kursziel*:
16,83%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
19,77 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,37%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

17:29 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:25 BBVA Equal Weight Barclays Capital
14.04.26 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
17.03.26 BBVA Overweight Barclays Capital
11.03.26 BBVA Buy Deutsche Bank AG
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 19,72 -1,60% BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

