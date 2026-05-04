NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BBVA von 24,90 auf 26,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Freitag an den Quartalsbericht der Spanier an. Ihre Ergebnisprognosen bis 2028 stiegen um bis zu zwei Prozent./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 14:24 / BST

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