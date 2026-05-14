FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BBVA von 20,70 auf 21,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das solide erste Quartal habe die Skeptiker eines Besseren belehrt, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Zwischenbericht./rob/ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET



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