BBVA Aktie
|18,82EUR
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|-0,21%
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
14.05.2026 09:00:31
BBVA Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BBVA von 20,70 auf 21,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das solide erste Quartal habe die Skeptiker eines Besseren belehrt, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Zwischenbericht./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Buy
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Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
21,30 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18,90 €
|
Abst. Kursziel*:
12,73%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,21%
|
Analyst Name::
Alfredo Alonso
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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