BBVA Aktie
|18,70EUR
|-0,12EUR
|-0,64%
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
BBVA Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BBVA auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 20,90 Euro belassen. Das erste Quartal sei für iberische Banken erneut stark verlaufen, schrieb Cecilia Romero Reyes in einer Branchenbetrachtung vom Sonntag. Für ihre "Overweight"-Empfehlungen Santander, CaixaBank und BCP habe es nach den Zahlenvorlagen die stärksten Anhebungen der Gewinnschätzungen gegeben./ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2026 / 14:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Equal Weight

Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
20,90 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
18,74 €
|
Abst. Kursziel*:
11,53%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
18,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,53%
|
Analyst Name::
Cecilia Romero Reyes
|
KGV*:
-
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|08:31
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|15.05.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
