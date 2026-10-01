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01.10.2026 09:35:09
BBVA shareholders to receive 37 cents per share on October 15, its highest interim dividend ever
On October 15, BBVA will pay its shareholders 37 cents per share in cash as a gross interim dividend against 2026 earnings. This amount is nearly 16 percent higher than in 2025 and represents the highest interim dividend in BBVA’s history. In total, the bank will distribute approximately €2.0 billion to its shareholders¹.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
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