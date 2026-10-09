BBVA Aktie

23,34EUR 0,02EUR 0,09%
BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.10.2026 19:21:42

BBVA Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Benjamin Toms aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Erwartungen für die anstehenden Zahlen der spanischen Großbank für das dritte Quartal. Seine Vorsteuer-Gewinnprognose blieb nahezu unverändert./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 11:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 11:52 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Sector Perform
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
23,38 € 		Abst. Kursziel*:
2,65%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
23,34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,83%
Analyst Name::
Benjamin Toms 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

mehr Nachrichten

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

mehr Analysen
19:21 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
07.10.26 BBVA Hold Deutsche Bank AG
24.09.26 BBVA Hold Deutsche Bank AG
24.09.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 23,34 0,09% BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

Aktuelle Aktienanalysen

19:21 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
18:43 NVIDIA Buy UBS AG
18:43 Nike Hold Deutsche Bank AG
16:23 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
16:22 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
14:57 Nike Outperform Bernstein Research
14:57 adidas Outperform Bernstein Research
14:37 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
14:36 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
14:08 arGEN-X Kaufen DZ BANK
13:54 Barclays Outperform RBC Capital Markets
13:53 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:52 KWS SAAT Halten DZ BANK
13:29 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:28 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
13:27 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
13:26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:23 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:21 Sixt Buy UBS AG
13:20 SpaceX Outperform Bernstein Research
13:20 Porsche vz. Buy UBS AG
13:19 Valeo Neutral UBS AG
13:18 Michelin Neutral UBS AG
13:18 Continental Buy UBS AG
13:17 Schaeffler Neutral UBS AG
13:16 Volkswagen Neutral UBS AG
13:16 AUMOVIO Buy UBS AG
13:16 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
13:15 Renault Sell UBS AG
13:15 BMW Neutral UBS AG
13:14 Stellantis Neutral UBS AG
13:03 JCDecaux Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:03 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
12:46 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
12:45 OMV verkaufen Barclays Capital
12:26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
12:25 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
12:24 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
12:23 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
12:21 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:19 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
11:50 ArcelorMittal Buy UBS AG
11:19 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
11:19 Salzgitter Buy UBS AG
11:17 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
11:17 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
11:17 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
11:17 voestalpine buy UBS AG
11:09 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
11:09 Nordex Underperform RBC Capital Markets
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen