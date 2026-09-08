BBVA Aktie

25,22EUR -0,14EUR -0,55%
BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

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08.09.2026 07:41:01

BBVA Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BBVA von 26,80 auf 27,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Wegen wohl steigender Zinsen im Euroraum hob Analystin Marta Sanchez Romero ihre Schätzungen für das Ergebnis je Aktie der iberischen Banken in den zwei kommenden Jahren ein wenig an, wie sie am Montag schrieb./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 18:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:10 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Overweight
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
27,10 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
25,36 € 		Abst. Kursziel*:
6,86%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
25,22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,45%
Analyst Name::
Marta Sanchez Romero 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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07:41 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 BBVA Neutral UBS AG
18.08.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.08.26 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
06.08.26 BBVA Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel

BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 25,22 -0,55% BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

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08:22 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
08:21 Sanofi Equal Weight Barclays Capital
08:20 Roche Overweight Barclays Capital
08:19 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
08:19 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
08:16 Novartis Equal Weight Barclays Capital
08:15 GSK Underweight Barclays Capital
08:15 arGEN-X Overweight Barclays Capital
08:14 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
08:09 Merck Equal Weight Barclays Capital
08:08 Bayer Overweight Barclays Capital
07:41 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:39 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:16 Fresenius Buy UBS AG
07:07 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:06 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:05 SAP Neutral UBS AG
07:04 ASML NV Buy UBS AG
06:52 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:49 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:46 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
06:39 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:37 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:36 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:31 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.09.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
07.09.26 DWS Group Buy Jefferies & Company Inc.
07.09.26 Unilever Outperform Bernstein Research
07.09.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
07.09.26 Danone Outperform Bernstein Research
07.09.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
07.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
07.09.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
07.09.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
07.09.26 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
07.09.26 Unilever Hold Deutsche Bank AG
07.09.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
07.09.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
07.09.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
07.09.26 Nemetschek Buy Deutsche Bank AG
07.09.26 ASOS Equal Weight Barclays Capital
07.09.26 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.09.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.09.26 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.09.26 Deutsche Bank Buy Warburg Research
07.09.26 Infineon Buy Warburg Research
07.09.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.09.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.09.26 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
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