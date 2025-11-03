BBVA Aktie

BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

03.11.2025 08:31:39

BBVA Switzerland launches an interactive experience to understand our investment behavior

BBVA in Switzerland, together with the bank's Behavioral Economics team, has launched ‘Investing in the Mirror,’ an innovative interactive experience that invites us to reflect on the role of emotions, biases, and beliefs in our investment decisions. It's a different look at the relationship with money that combines technological innovation and behavioral psychology.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

31.10.25 BBVA Buy UBS AG
31.10.25 BBVA Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 BBVA Outperform RBC Capital Markets
30.10.25 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
17.10.25 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Banco Bilbao (BBVA) S.A. (Spons. ADRs) 17,10 0,00% Banco Bilbao (BBVA) S.A. (Spons. ADRs)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ADR Cert Deposito Arg Repr 1 ADR 30 360,00 0,26% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ADR Cert Deposito Arg Repr 1 ADR
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 17,32 -0,37% BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

