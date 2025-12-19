BBVA Aktie
BBVA-Aktie gefragt: Riesiger Aktienrückkauf geplant
Der Vorstand der Bank habe sich nun für einen Aktienrückkauf in mehreren Phasen entschieden. Am Montag sollen die Rückkäufe im Wert von bis zu 1,5 Milliarden Euro beginnen. Ein Abschluss für diese Phase ist spätestens für den 7. April vorgesehen. Die BBVA-Aktie hat ihren Wert seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt. Der Finanzkonzern erreicht laut Factset aktuell eine Marktkapitalisierung von fast 114 Milliarden Euro.
Nachdem der Versuch gescheitert war, Sabadell in einer feindlichen Übernahme zu schlucken, hatte BBVA angekündigt, die Aktionärsrendite zu steigern. Die Bank startete einen Rückkauf von fast 1 Milliarde Euro und kündigte an, nach Erhalt der Genehmigung durch die EZB ein weiteres umfangreiches Programm zu starten.Die BBVA-Aktie gewinnt in Madrid zeitweise 0,43 Prozent auf 19,65 Euro.
