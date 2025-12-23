BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|Lohnendes BBVA-Investment?
|
23.12.2025 10:03:42
EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit der BBVA-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 9,30 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die BBVA-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 075,269 BBVA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des BBVA-Papiers auf 19,78 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 268,82 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 21 268,82 EUR, was einer positiven Performance von 112,69 Prozent entspricht.
BBVA wurde am Markt mit 113,79 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)mehr Analysen

Aktien in diesem Artikel
|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|19,70
|-0,43%
