EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel hätte eine Investition in BBVA von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen BBVA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 30.12.2022 wurden BBVA-Anteile via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 5,63 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,749 BBVA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 19,79 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 351,26 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 351,26 EUR, was einer positiven Performance von 251,26 Prozent entspricht.

BBVA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 113,65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at