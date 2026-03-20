BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|
20.03.2026 13:18:45
BBVA to Launch Second Tranche of €1 Billion of its Share Buyback Program
BBVA is set to resume on March 23 the execution of the extraordinary share buyback program of up to €3.96 billion that it announced on December 19¹. Following the completion of a first tranche of €1.5 billion, it will now begin executing the second tranche for an amount of up to €1 billion.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
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Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
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