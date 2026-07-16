BBVA Aktie

22,32EUR 0,06EUR 0,27%
BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.07.2026 12:59:14

BBVA Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BBVA von 20,50 auf 22,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor den Ende Juli anstehenden Quartalszahlen habe er seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie (EPS) für die spanische Bank wegen positiver Wechselkurseffekte angehoben, schrieb Ignacio Cerezo in einem Ausblick vom Mittwoch. Klare Treiber für die Geschäftsentwicklung und den Aktienkurs sieht er allerdings nicht./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 14:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Neutral
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
22,38 € 		Abst. Kursziel*:
-1,70%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
22,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,43%
Analyst Name::
Ignacio Cerezo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

mehr Nachrichten