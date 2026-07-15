BBVA Aktie

22,31EUR -0,15EUR -0,67%
BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

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15.07.2026 06:42:55

BBVA Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BBVA mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Die Experten nahmen BBVA am Dienstag zudem in ihre Favoritenliste "Franchise Picks" auf. Sie sehen vor allem Potenzial für das Geschäft der Bank in Mexiko./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 12:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Buy
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
22,59 € 		Abst. Kursziel*:
19,52%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
22,31 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,02%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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