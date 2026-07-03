BBVA Aktie

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WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

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03.07.2026 17:28:09

BBVA Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 23,40 Euro belassen. Die Befürchtung von Anlegern hinsichtlich eines Einlagenkriegs unter spanischen Banken sei übertrieben, schrieb Marta Sanchez Romero in einer am Freitag vorliegenden Studie zu Finanzinstituten dieses Landes. Dabei verwies sie unter anderem auf die Kreditvergabe im spanischen Privatsektor sowie auf den Einlagenanstieg und die Einlagenüberschüsse. Sie bleibe daher für die Aktien von BBVA, Bankinter und CaixaBank optimistisch./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 16:09 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 16:09 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Overweight
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
23,40 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
22,69 € 		Abst. Kursziel*:
3,13%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
22,69 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,13%
Analyst Name::
Marta Sanchez Romero 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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