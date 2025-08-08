Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|Nach Flaute
|
08.08.2025 09:33:41
Bechtle-Aktie sehr freundlich: Bechtle verzeichnet mehr Umsatz
Der Vorsteuergewinn ging gegenüber dem von einem Einmaleffekt aufgepolsterten Ergebnis im Vorjahreszeitraum um ein Fünftel auf 66,8 Millionen Euro zurück, fiel damit aber etwas besser aus als von Experten erwartet. Im Vergleich zum Vorquartal habe sich die Situation gebessert, hieß es vom Konzern. Unter dem Strich ging der Nettogewinn ebenfalls um ein Fünftel auf 47,7 Millionen Euro zurück. Die Jahresprognose bestätigte Vorstandschef Thomas Olemotz.
Nachfragebelebung: Bechtle-Zahlen kommen sehr gut an
Via XETRA steigt die Bechtle-Aktie zeitweise 10,79 Prozent auf 40,86 Euro.
Bechtle sieht nach einer längeren Flaute eine Belebung der Nachfrage. Das Geschäftsvolumen stieg im zweiten Quartal um 5,1 Prozent. Der Vorsteuergewinn ging gegenüber dem von einem Einmaleffekt aufgepolsterten Ergebnis im Vorjahreszeitraum um ein Fünftel zurück, fiel damit aber etwas besser aus als von Experten erwartet.
Die Profitabilität habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Knut Woller von der Baader Bank in einer ersten Reaktion. Zudem habe der IT-Dienstleister eine verbesserte operative Dynamik zum ersten Jahresviertel verzeichnet und die Jahresziele bestätigt.
/men/mis
NECKARSULM (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Bechtle AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Freitagshandel in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
08:00
|Bechtle bestätigt Ausblick 2025 trotz deutlichem Gewinnrückgang (Dow Jones)
|
07:29
|EQS-News: Bechtle sees second-quarter recovery (EQS Group)
|
07:29
|EQS-News: Bechtle sieht Erholung im zweiten Quartal (EQS Group)
|
07.08.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
07.08.25