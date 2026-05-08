Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|
08.05.2026 11:14:38
Bechtle-Chef rechnet 2026 mit profitablem Wachstum
NECKARSULM (dpa-AFX) - Der Bechtle-Chef hält eine Stagnation von Umsatz und operativen Gewinn im laufenden Jahr für unwahrscheinlich. "Ich rechne 2026 mit profitablem Wachstum", sagte Thomas Olemotz am Freitag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten anlässlich der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal. Auf Nachfrage erläuterte er, dass das untere Ende der ausgegebenen - und am Freitag bestätigten - Zielspanne "aus heutiger Sicht konservativ" sei. Diese Prognose sieht sowohl Umsatz als auch Vorsteuergewinn auf Vorjahresniveau bis 5 Prozent darüber an.
Olemotz führte in der Telefonkonferenz aus, dass die Ziele zu einem frühen Zeitpunkt im Jahr festgelegt wurden. Mittlerweile könne man den Geschäftsverlauf und die Einflüsse von möglichen Belastungsfaktoren besser einschätzen. Für eine tatsächliche Erhöhung der Jahresprognose ist es dem Manager aber noch zu früh./lew/men
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bechtle AG
|
08.05.26
|XETRA-Handel MDAX sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
08.05.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Bechtle auf 'Buy' - Ziel 45 Euro (dpa-AFX)
|
08.05.26
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)
|
08.05.26
|Börse Frankfurt: MDAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
08.05.26