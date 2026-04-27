FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bechtle von 42 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die positive Gewinnentwicklung des IT-Dienstleisters werde von Investitionen in die eigene IT gebremst, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum ersten Quartal. Er rechnet mit einem Umsatzanstieg um 3 Prozent./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 08:11 / CET





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