Bechtle Aktie

29,40EUR 0,16EUR 0,55%
Bechtle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

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27.04.2026 09:33:57

Bechtle Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bechtle von 42 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die positive Gewinnentwicklung des IT-Dienstleisters werde von Investitionen in die eigene IT gebremst, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum ersten Quartal. Er rechnet mit einem Umsatzanstieg um 3 Prozent./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 08:11 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
29,28 € 		Abst. Kursziel*:
53,69%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
29,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
53,06%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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