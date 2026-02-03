Bechtle Aktie
|44,04EUR
|0,18EUR
|0,41%
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
Bechtle Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal dürfte stark verlaufen sein, schrieb Andreas Wolf am Montag mit Blick auf den bevorstehenden Bericht des IT-Dienstleisters. Der Ausblick sei aber womöglich von Vorsicht geprägt./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 18:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Hold
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
44,14 €
|
Abst. Kursziel*:
-13,91%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
44,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13,71%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Analysen zu Bechtle AG
Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|44,00
|0,32%
