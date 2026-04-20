Bechtle Aktie
|31,30EUR
|-0,24EUR
|-0,76%
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
20.04.2026 10:13:29
Bechtle Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bechtle von 41 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik des Vorsteuergewinns des IT-Dienstleisters lasse wohl nach, schrieb Christopher Tong am Freitag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 16:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31,10 €
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Abst. Kursziel*:
28,62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
31,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,80%
|
Analyst Name::
Christopher Tong
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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