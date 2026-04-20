Bechtle Aktie

31,30EUR -0,24EUR -0,76%
Bechtle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

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20.04.2026 10:13:29

Bechtle Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bechtle von 41 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik des Vorsteuergewinns des IT-Dienstleisters lasse wohl nach, schrieb Christopher Tong am Freitag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 16:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
31,10 € 		Abst. Kursziel*:
28,62%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
31,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,80%
Analyst Name::
Christopher Tong 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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