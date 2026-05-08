Bechtle Aktie

31,18EUR 0,68EUR 2,23%
Bechtle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

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08.05.2026 13:11:39

Bechtle Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Bechtle von 45 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Thorsten Reigber bescheinigte dem IT-Dienstleister am Freitag ein gutes erstes Quartal mit starkem Wachstum in allen Regionen und bei den wichtigsten Kundengruppen. Die Bewertung bleibe im historischen Vergleich gu?nstig. Der neue faire Wert resultiere aus einem höheren risikofreien Zins./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 12:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 12:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bechtle AG Kaufen
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
31,68 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
31,18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Reigber 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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