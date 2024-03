Bechtle will 2024 deutlich wachsen und Marge halten - mehr Dividende

FRANKFURT (Dow Jones)--Bechtle rechnet trotz der konjunkturellen Eintrübung zu Jahresbeginn für 2024 insgesamt mit einer überdurchschnittlichen Geschäftsentwicklung im Vergleich zum Gesamtmarkt. Geschäftsvolumen, Umsatz und Ergebnis sollen deutlich steigen, die Vorsteuer-Marge in etwa auf Vorjahresniveau liegen, wie der IT-Dienstleister zur Bilanzvorlage in Neckarsulm mitteilte.

Die Aussichten für das eigene Geschäftsfeld seien etwas besser. Der technische Fortschritt treibe Investitionen in Digitalisierung voran, erklärte Bechtle. Überdies könnten Ersatzinvestitionen in der IT nicht dauerhaft aufgeschoben werden. Die gesamtwirtschaftliche Lage dürfte sich besonders in der zweiten Jahreshälfte nach und nach bessern, sagte Vorstandschef Thomas Olemotz. "Wir haben mehr als einmal bewiesen, dass wir auch in herausfordernden Zeiten profitabel wachsen können."

Zahlen für das abgelaufene Jahr hatte Bechtle schon Anfang Februar vorgelegt. Jetzt kündigte Bechtle an, die Dividende auf 70 Cent von 65 Cent je Aktie im Vorjahr anzuheben. Das wäre die vierzehnte Erhöhung in Folge, hieß es. Ausgeschüttet würden damit 33,2 Prozent des Konzerngewinns nach Steuern. Bechtle verbuchte 2023 ein unverwässertes Ergebnis je Aktie von 2,11 Euro - 12 Cent oder 5,7 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

