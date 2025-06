Bellingham trifft: Dortmund feiert ersten Sieg bei Club-WM

CINCINNATI (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) hat bei der Club-WM einen großen Schritt Richtung Achtelfinale gemacht. Der BVB gewann im zweiten Gruppenspiel gegen Südafrikas Serienmeister Mamelodi Sundowns mit 4:3 (3:1) und übernahm mit nun vier Punkten zumindest vorübergehend die Tabellenführung der Gruppe F.

In der Mittagshitze von Cincinnati geriet der Bundesligist durch ein Tor von Lucas Ribeiro (11. Minute) in Rückstand. Doch Felix Nmecha (16.), Serhou Guirassy (34.) und Startelf-Debütant Jobe Bellingham (45.) drehten die Partie zugunsten der Dortmunder noch vor dem Seitenwechsel. In der zweiten Halbzeit erhöhte der BVB durch ein Eigentor von Khuliso Mudau (59.), ehe es Iqraam Rayners (62.) und Lebo Mothiba (90.) mit ihren Toren für die Sundowns noch einmal spannend machten.

Im letzten Vorrundenspiel trifft das Team von Trainer Niko Kovac am Mittwoch erneut in Cincinnati auf HD Ulsan aus Südkorea./jso/DP/zb