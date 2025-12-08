Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|
08.12.2025 13:38:20
Bereits bestbezahlter Aufseher: Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef soll fast 50 Prozent mehr Geld bekommen
Die Deutsche Bank will die Vergütung ihres Chefaufsehers anheben - um mehrere Hunderttausend Euro. Zwar verdient Alexander Wynaendts bereits mehr als die Chefaufseher aller anderen Dax-Konzerne. Das ist für die Deutsche Bank aber nicht der entscheidende Maßstab.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
