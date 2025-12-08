UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|Marktbericht
|
08.12.2025 12:26:52
Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Montagmittag fester
Um 12:09 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,05 Prozent fester bei 5 726,71 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,897 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,110 Prozent schwächer bei 5 717,65 Punkten, nach 5 723,93 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 5 731,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 711,00 Punkten.
Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 566,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 362,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, mit 4 977,78 Punkten bewertet.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 16,45 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 540,22 Zählern.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Bayer (+ 3,75 Prozent auf 34,56 EUR), Rheinmetall (+ 2,22 Prozent auf 1 563,50 EUR), Deutsche Bank (+ 1,11 Prozent auf 31,46 EUR), Siemens Energy (+ 1,03 Prozent auf 118,25 EUR) und Infineon (+ 0,61 Prozent auf 37,74 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil UniCredit (-1,08 Prozent auf 64,98 EUR), SAP SE (-1,01 Prozent auf 211,10 EUR), BASF (-0,96 Prozent auf 43,31 EUR), adidas (-0,49 Prozent auf 163,50 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,47 Prozent auf 106,40 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im Euro STOXX 50 ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 237 464 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 368,841 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte
Die Bayer-Aktie präsentiert mit 7,24 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die BNP Paribas-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
