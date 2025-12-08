Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Kursentwicklung im Fokus
|
08.12.2025 09:29:33
Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels schwächer
Am Montag geht es im Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,21 Prozent auf 5 712,03 Punkte nach unten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 4,897 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,110 Prozent tiefer bei 5 717,65 Punkten, nach 5 723,93 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 711,53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 5 724,91 Einheiten.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 566,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 362,81 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, wies der Euro STOXX 50 4 977,78 Punkte auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 16,15 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Zählern verzeichnet.
Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Bayer (+ 2,15 Prozent auf 34,02 EUR), Rheinmetall (+ 2,03 Prozent auf 1 560,50 EUR), Siemens Energy (+ 1,92 Prozent auf 119,30 EUR), Deutsche Bank (+ 0,59 Prozent auf 31,30 EUR) und Eni (+ 0,54 Prozent auf 16,08 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen SAP SE (-1,20 Prozent auf 210,70 EUR), UniCredit (-1,17 Prozent auf 64,92 EUR), Deutsche Telekom (-0,98 Prozent auf 27,29 EUR), BASF (-0,78 Prozent auf 43,39 EUR) und Enel (-0,40 Prozent auf 8,75 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im Euro STOXX 50 sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 276 047 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 368,841 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel
In diesem Jahr weist die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Mit 6,74 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
