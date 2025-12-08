Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels schwächer

Der Euro STOXX 50 setzt am ersten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Montag geht es im Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,21 Prozent auf 5 712,03 Punkte nach unten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 4,897 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,110 Prozent tiefer bei 5 717,65 Punkten, nach 5 723,93 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 711,53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 5 724,91 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 566,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 362,81 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, wies der Euro STOXX 50 4 977,78 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 16,15 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Zählern verzeichnet.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Bayer (+ 2,15 Prozent auf 34,02 EUR), Rheinmetall (+ 2,03 Prozent auf 1 560,50 EUR), Siemens Energy (+ 1,92 Prozent auf 119,30 EUR), Deutsche Bank (+ 0,59 Prozent auf 31,30 EUR) und Eni (+ 0,54 Prozent auf 16,08 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen SAP SE (-1,20 Prozent auf 210,70 EUR), UniCredit (-1,17 Prozent auf 64,92 EUR), Deutsche Telekom (-0,98 Prozent auf 27,29 EUR), BASF (-0,78 Prozent auf 43,39 EUR) und Enel (-0,40 Prozent auf 8,75 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Euro STOXX 50 sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 276 047 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 368,841 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

In diesem Jahr weist die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Mit 6,74 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

