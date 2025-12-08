Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Mittag zu

Um 12:24 Uhr springt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,23 Prozent auf 24 085,50 Punkte an.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 23 992,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 097,50 Zähler.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Stand von 23 781,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.09.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 804,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, mit 20 376,00 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 20,64 Prozent zu. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Bayer (+ 3,75 Prozent auf 34,56 EUR), Rheinmetall (+ 2,22 Prozent auf 1 563,50 EUR), Fresenius SE (+ 1,72 Prozent auf 48,37 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,17 Prozent auf 355,10 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,11 Prozent auf 31,46 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil GEA (-4,24 Prozent auf 55,30 EUR), Brenntag SE (-2,08 Prozent auf 48,51 EUR), Beiersdorf (-1,39 Prozent auf 89,52 EUR), Daimler Truck (-1,27 Prozent auf 37,17 EUR) und Symrise (-1,27 Prozent auf 68,36 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 237 464 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 243,373 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 6,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,16 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at