Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Index-Bewegung
|
08.12.2025 12:26:52
Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Mittag zu
Um 12:24 Uhr springt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,23 Prozent auf 24 085,50 Punkte an.
Das Tagestief des LUS-DAX betrug 23 992,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 097,50 Zähler.
LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Stand von 23 781,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.09.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 804,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, mit 20 376,00 Punkten bewertet.
Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 20,64 Prozent zu. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Bayer (+ 3,75 Prozent auf 34,56 EUR), Rheinmetall (+ 2,22 Prozent auf 1 563,50 EUR), Fresenius SE (+ 1,72 Prozent auf 48,37 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,17 Prozent auf 355,10 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,11 Prozent auf 31,46 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil GEA (-4,24 Prozent auf 55,30 EUR), Brenntag SE (-2,08 Prozent auf 48,51 EUR), Beiersdorf (-1,39 Prozent auf 89,52 EUR), Daimler Truck (-1,27 Prozent auf 37,17 EUR) und Symrise (-1,27 Prozent auf 68,36 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 237 464 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 243,373 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte
Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 6,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,16 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)mehr Nachrichten
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
12:26
|XETRA-Handel: So performt der DAX am Montagmittag (finanzen.at)
|
04.12.25
|Fresenius-Aktie steigt: Fresenius arbeitet mit HP zusammen (Dow Jones)
|
03.12.25
|Fresenius SE-Analyse: Kaufen-Bewertung von DZ BANK für Aktie (finanzen.at)
|
02.12.25
|DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius SE von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel: LUS-DAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Optimismus in Frankfurt: DAX verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
28.11.25
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)