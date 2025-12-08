XETRA-Handel: So performt der DAX am Montagmittag

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,22 Prozent fester bei 24 079,96 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,076 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der DAX 0,051 Prozent tiefer bei 24 015,97 Punkten, nach 24 028,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 093,49 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 985,28 Zählern.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23 569,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.09.2025, wies der DAX einen Wert von 23 807,13 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, lag der DAX bei 20 384,61 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 20,25 Prozent. 24 771,34 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 18 489,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Bayer (+ 3,75 Prozent auf 34,56 EUR), Rheinmetall (+ 2,22 Prozent auf 1 563,50 EUR), Fresenius SE (+ 1,72 Prozent auf 48,37 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,17 Prozent auf 355,10 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,11 Prozent auf 31,46 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil GEA (-4,24 Prozent auf 55,30 EUR), Brenntag SE (-2,08 Prozent auf 48,51 EUR), Beiersdorf (-1,39 Prozent auf 89,52 EUR), Daimler Truck (-1,27 Prozent auf 37,17 EUR) und Symrise (-1,27 Prozent auf 68,36 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Im DAX weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 237 464 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 243,373 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

DAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,26 erwartet. Im Index verzeichnet die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,16 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at