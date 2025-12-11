NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
11.12.2025 05:05:00
Bericht: Nvidia arbeitet an Tracking-Funktion für KI-Chips gegen Schmuggel
Nvidia-Software könnte den Standort KI-fähiger Chips bestimmen, um Exporte in sanktionierte Länder zu verhindern. Das ist zunächst für Blackwell-GPUs geplant.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
